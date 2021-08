Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : L'énorme sortie d'Ancelotti sur le retour de Ronaldo à United !

Publié le 27 août 2021 à 22h00 par A.D.

Désireux de quitter la Juventus, Cristiano Ronaldo vient de faire son retour à Manchester United. Un choix totalement validé par Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid.

Après neuf saisons de règne au Real Madrid et trois saisons mitigés à la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de se ressourcer du côté de Manchester United. En effet, les Red Devils ont annoncé le retour de CR7 ce vendredi. Un rapatriement qui n'a pas manqué de faire réagir. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti s'est positionné sur le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

«Pour United, c'est une très bonne signature»