Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : La grande annonce de Sarri sur son avenir

Publié le 19 juillet 2020 à 18h20 par A.D.

En difficulté à la Juventus, Maurizio Sarri pourrait prendre la porte cet été. Interrogé sur son avenir, le coach italien a lâché ses vérités.