Mercato - Juventus : Ça se bousculerait en coulisse pour Gonzalo Higuain !

Publié le 19 avril 2020 à 22h50 par La rédaction

Alors que son avenir à la Juventus s’écrirait en pointillés, Gonzalo Higuain ne manquerait pas d’offres afin de rebondir si jamais il venait à quitter les Bianconeri.