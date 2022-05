Foot - Mercato - AS Rome

Mercato : Mourinho scelle son avenir !

Publié le 11 mai 2022 à 22h07 par La rédaction mis à jour le 11 mai 2022 à 22h09

Auteur d’une première saison intéressante avec l’AS Roma, José Mourinho a tenu à rassurer les supporters romains en expliquant qu’il serait toujours au club la saison prochaine.