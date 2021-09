Foot - Mercato

Mercato : Javier Pastore affiche déjà de gros objectifs après son arrivée en Liga !

Publié le 7 septembre 2021 à 17h05 par La rédaction

Javier Pastore vient de signer en faveur du club espagnol d'Elche. Lors de sa conférence de présentation, il a affiché ses ambitions.