Mercato : Incroyable, le PSG lui a sauvé la vie !

Thomas Bourseau

De 2015 à 2022, Angel Di Maria a enchanté le Parc des princes et les supporters du PSG. Lui et sa patte gauche ont délivré 112 passes décisives, qui font de lui le meilleur passeur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Et outre le sportif, le PSG a été une véritable bouée de sauvetage. Explications.

Angel Di Maria est sans contestation possible l’une des figures de proue du PSG version QSI. Arrivé à l’été 2015, soit quatre ans après que le Paris Saint-Germain soit passé sous pavillon qatari, l’ailier argentin est rapidement parvenu à se sentir chez lui dans la capitale. Et ce transfert ne pouvait pas mieux tomber alors qu’à l’époque, Di Maria était malheureux dans le nord de l’Angleterre où il n’a pas pu supporter plus d’une saison à Manchester United.

«J’étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie»

Dans le cadre d’un long entretien accordé à France Football à Lisbonne, Angel Di Maria n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer le timing parfait de son transfert au PSG à l’été 2015. L’une des icônes du projet QSI aujourd’hui assure même que ce fut une véritable renaissance après une pige noire à Manchester United. « Oui, parce qu'en effet cela avait été une année compliquée à Manchester, où beaucoup d'événements familiaux et footballistiques s'étaient produits (il avait été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile et n'avait pas la confiance de Louis van Gaal, son entraîneur). Ensuite, on a perdu la Copa America (0-0, 1-4 au t.a.b. face au Chili). J'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie ».

«Le public m'a donné son amour dès le premier jour»

En outre, Angel Di Maria n’a pas manqué de mettre fin à une idée reçue sur l’état d’esprit des Français envers les joueurs étrangers qui ne maîtrisent pas la langue de Molière. Aux yeux du champion du monde 2022, les supporters du PSG et les habitants de Paris ne lui ont jamais infligé un traitement douteux à ce sujet. « J’ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid (lors de son passage au Real, de 2010 à 2014). Et le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien, moi, je n'ai pas du tout ressenti ça ! ». Angel Di Maria et Paris ne font donc qu’un.