Mercato : Incroyable, il va recaler Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Busquets ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le milieu défensif du FC Barcelone serait dans le viseur d'Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Mais alors que le Barça va passer à l'action pour le prolonger, le joueur de 34 ans aurait une petite préférence en cas de départ.

Cet hiver, l’Arabie Saoudite a frappé fort sur le mercato. Al-Nassr, club de Riyadh, s’est attaché les services de Cristiano Ronaldo. Et la formation saoudienne ne compterait pas s’arrêter là. Al-Nassr entendrait recruter d’autres stars européennes pour accompagner le Portugais. Sergio Busquets, en fin de contrat en juin prochain, serait notamment ciblé. Mais l’Espagnol aurait d’autres projets en tête pour son avenir.

Le Barça va passer à l’action pour prolonger Busquets

Selon les informations de Mundo Deportivo , Sergio Busquets attendrait l’offre du FC Barcelone avant de trancher pour la suite de sa carrière. Il devrait la recevoir la semaine prochaine. Reste maintenant à voir si elle sera suffisante pour le convaincre de rester en Catalogne. Si elle s’avère trop basse, Sergio Busquets le prendra comme une invitation à partir.

En cas de départ, Busquets a déjà fait son choix