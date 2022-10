Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Impliqué dans une révolution au RC Lens, il sort du silence

Publié le 14 octobre 2022 à 07h00

Arthur Montagne

Entraîneur du RC Lens depuis 2020, Franck Haise a permis aux Sang-et-Or de remonter en Ligue 1 et d'y devenir un prétendant pour les places européennes. Fort de cette réussite, Franck Haise a été promu au rôle de manager général après le départ de Florent Ghisolfi. Et il se prononce sur ses nouvelles responsabilités.

Il y a quelques jours, le RC Lens subissait un gros coup dur avec le départ de Florent Ghisolfi, qui a rejoint l'OGC Nice. Pour compenser la perte de son directeur sportif, le club artésien a scruté le marché en s'intéressant notamment à Grégory Lorenzi, qui officie à Brest. Finalement, le RC Lens a décidé de mener une révolution en interne... sans recruter personne. En effet, Franck Haise a été promu au poste de manager général et sera épaulé par Grégory Thil, promu directeur technique après avoir occupé le rôle de responsable du recrutement. Un changement important commenté par Frank Haise, qui a dans le même prolongé jusqu'en 2027.

«C'est une nouvelle mission»

« C'est une nouvelle mission. On prendra le temps avec Greg (Thil) et Arnaud (Pouille, le directeur général) pour en parler un peu plus. Une chose ne va pas changer : mon rôle auprès de l'équipe et du staff. Je ne vais pas me couper du terrain car mon rôle est élargi. Depuis un moment, il dépassait le seul fait d'entraîner, un travail qui a déjà beaucoup de responsabilités. On avait beaucoup de discussions avec Flo (Ghisolfi, qui a rejoint Nice), sur le recrutement, l'effectif. Il y avait déjà une forme de transversalité dans mon travail », assure-t-il en conférence de presse.

