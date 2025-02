Mercato : Il veut quitter Cristiano Ronaldo pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un défenseur central afin de compenser le départ de Lilian Brassier, parti à Rennes, l’OM a exploré plusieurs pistes, notamment celle menant à Aymeric Laporte. Alors qu’il évolue depuis un an et demi avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, l’international espagnol avait donné son accord à Marseille, où il pourrait débarquer l’été prochain.

Malgré le recrutement de Luiz Felipe (27 ans), arrivé libre en provenance d’Al-Ittihad, l’OM aurait bien aimé s’attacher les services d’un autre défenseur central cet hiver. L’international italien (1 sélection) a été recruté afin d'anticiper un départ de Bamo Meïté (23 ans), prêté avec option d’achat à Montpellier. Ayant décidé de se séparer de Lilian Brassier (25 ans), qui a pris la direction de Rennes, l’objectif de l’OM était d’attirer un axial gauche.

Benatia a contacté Laporte cet hiver

Dans cette optique, Medhi Benatia n’a pas hésité à explorer des pistes ambitieuses, notamment celle menant à Aymeric Laporte. « On sort deux noms (Tel et Rashford), mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie », expliquait le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg. RMC Sport de son côté indiquait que l’OM était bien intéressé par Aymeric Laporte, mais qu’une arrivée en janvier était peu probable.

Laporte a donné son accord, un dossier reporté à l’été prochain ?

Toutefois, l’international espagnol (40 sélections), champion d’Europe avec la Roja en 2024, pourrait finir par porter le maillot de l’OM. D’après les informations de L’Équipe, Aymeric Laporte (30 ans) était emballé à l’idée de venir en Ligue 1 cet hiver et avait même donné son accord à l’Olympique de Marseille. Un transfert qui n’a pas pu se concrétiser en raison de plusieurs modalités financières. En revanche, cela sera plus facile cet été et les dirigeants marseillais n’ont pas écarté cette piste.