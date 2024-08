Mercato : Il signe à l’OM et annonce le nouveau patron à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est l’une des surprises de ce mercato estival du côté de l’OM. En effet, le club phocéen a lâché environ 4M€ pour recruter Derek Cornelius en provenance de Malmö en Suède. Et le défenseur canadien n’a pas manqué de s’enflamme pour sa signature, s’enthousiasmant notamment pour le projet mené par Roberto De Zerbi.

Hyper actif sur le mercato, l'OM n'en finit plus d'annoncer des recrues. Donc certaines peuvent surprendre à l'image du transfert de Derek Cornelius, qui a débarqué pour environ 4M€ en provenance de Malmö il y a quelques jours. L'international canadien assurera le rôle de doublure de la charnière qui se dessine et qui sera composée de Lilian Brassier et Leonardo Balerdi. Mais cela ne l'empêche pas de s'enflammer pour son transfert à l'OM.

Cornelius s'enflamme pour son transfert à l'OM

« C’est super excitant pour moi, c’était d’autant plus une bonne nouvelle quand j’ai entendu que Marseille avait ce superbe temps, je suis très content d’être ici », assure le défenseur central canadien auprès des médias officiels de l’OM, avant d’en rajouter une couche, notamment au sujet de son numéro 13, qui ne porte pas malheur à ses yeux.

«Nous avons un super projet et le coach en est le leader»

« Ce numéro est très symbolique pour moi. Beaucoup de gens disent que le 13 est un signe de malheur, mais j’aime prouver aux gens qu’ils ont tort. Je cherche à faire de mon mieux avec mon numéro, ici à Marseille. J’ai hâte de jouer au football, ici à Marseille », ajoute Derek Cornelius, qui conclut en insistant sur l'importance de Roberto De Zerbi, le nouveau patron à l'OM : « Nous avons un super projet et le coach en est le leader, donc j’espère pouvoir être sur le terrain, apprendre sa philosophie, sa tactique, bien connaître mes coéquipiers et j’espère faire une bonne saison avec l’OM ».