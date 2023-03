Mercato : Il propose trois transferts improbables au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces dernières années, nombreux ont été les joueurs issus du centre de formation à s’exiler loin du PSG pour véritablement lancer leur carrière en professionnel. Et le club de la capitale serait d’ailleurs bien inspiré d’en faire revenir certains comme Mike Maignan, Christopher Nkunku et Adrien Rabiot selon ce consultant.

Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, la direction du club de la capitale doit faire face à un gros problème qui revient chaque année : l’exode de ses jeunes titis. En effet, nombreux sont les cracks issus du centre de formation du PSG à choisir de quitter prématurément le Parc des Princes, les places en équipe première étant monopolisées par les grands noms qui sont recrutés. Pourtant, certains de ces fameux titis du PSG auraient aujourd’hui leur place dans cet effectif…

« On va te faire revenir à la maison »

Consultant sur RMC Sport , Kévin Diaz a livré son point de vue à ce sujet et estime que le PSG aurait tout intérêt à faire revenir des anciens cracks qui cartonnent à l’étranger, comme Mike Maignan (Milan AC) et Christopher Nkunku (RB Leipzig) : « Mike Maignan, tu pouvais lui passer un coup de fil. Bon, fais tes deux années au Milan et après on va te faire revenir à la maison, ne t’inquiète pas au niveau salarial tu seras bien, tu seras le portier du PSG peut-être pour les deux prochaines années. Je pense que ça aurait pu l’intéresser, je ne sais pas. Derrière, tu faisais la même chose avec Nkunku », indique Diaz.

« Pas mal d’anciens qui brillent »