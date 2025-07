Mercato : «Il peut péter un câble», la catastrophe à l’OM ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé l’été dernier comme entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi est donc reparti pour une deuxième saison sur le banc du club phocéen. Alors qu’il a été question un temps d’un possible départ de l’Italien, on respire désormais un peu mieux sur la Canebière. Pour autant, le danger de voir De Zerbi claquer la porte resterait toujours présent.

« C’est la personne qui peut péter un câble aussi très rapidement »

Connaissant bien le personnage Roberto De Zerbi, Jennifer Mendelewitsch a lâché un avertissement concernant l’entraîneur de l’OM. « J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui pendant plus d’une heure quand il était à Brighton. On était en discussion pour faire venir un joueur. (…) Il ne se cache pas. Il arrive à transmettre énormément de choses à ses joueurs, mais c’est vrai que c’est la personne qui peut péter un câble aussi très rapidement, dégoupiller rapidement », explique-t-elle dans un premier temps.