Mercato : Il dit tout sur cette folle rumeur du PSG

Pour éventuellement remplacer Christophe Galtier sur le banc de touche de l’équipe première, le PSG serait intéressé par le profil de Steven Gerrard à en croire la presse écossaise. Le principal intéressé veut revenir aux affaires.

Steven Gerrard est, depuis le 20 octobre 2022, sans club. En effet, ce fut la date à laquelle Aston Villa a démis la légende de Liverpool de ses fonctions d’entraîneur. Et depuis, il semble que l’ex-international anglais est en quête d’un nouveau challenge. Se pourrait-il que ce défi en question soit le PSG ? The Scottish Daily Express a dernièrement révélé un intérêt du Paris Saint-Germain pour Steven Gerrard dans le cadre de l’éventuelle succession de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG.

«Ils ont parlé de lui»

Et il semblerait que le PSG discute bel et bien de Steven Gerrard en coulisse. C’est en effet ce que Grégory Vignal, ex-coéquipier de l’Anglais à Liverpool, a affirmé dans des propos rapportés par The Daily Mirror. « Je suis sûr que Steven est prêt à recommencer. Je pense qu'il est assez fort mentalement pour commencer un nouveau projet. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain ? Ils ont parlé de lui. Je suis sûr qu'il peut trouver un bon travail rapidement, que ce soit en Premier League ou à l'étranger ».

