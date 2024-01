Mercato : Il déclare sa flamme à l’OM, son transfert déjà annoncé ?

Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi (24 ans) n’est pas prêt à tourner la page OM comme il l’a laissé entendre en interview. Pour autant, l’Atletico de Madrid serait venu à la pêche aux renseignements au sujet du défenseur de 24 ans dans l’optique d’un éventuel transfert pour Balerdi dans le club d’Antoine Griezmann.

Depuis l’été 2020, Leonardo Balerdi est un joueur de l’OM. Occasionnellement décrié et moqué par certains membres de la fan base de l’Olympique de Marseille, le défenseur argentin de 24 ans dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2026 à l’OM et compte bien y rester le plus longtemps possible.

«Je me sens bien ici»

« Aujourd’hui, je me sens meilleur que jamais. Sur le plan de la confiance, le plan personnel aussi. Je me sens bien ici. Je ne sais pas quand je partirai, ça peut être bientôt comme dans très longtemps, mais je me sens très bien. Je pense que toutes ces années m’ont servies pour grandir, dans tous les domaines. Et aujourd’hui, j’ai plus que jamais confiance en moi et ça peut se voir sur le terrain » . a confié Leonardo Balerdi à beIN SPORTS.

L’Atletico de Madrid se renseigne sur Balerdi !