Mercato : Il décide d’aller au PSG pour rejoindre son idole !

Désormais le joueur le plus capé de l’histoire du PSG, dépassant la semaine dernière les 435 matches de Jean-Marc Pilorget, Marquinhos s’est imposé comme une légende des Rouge et Bleu après onze années passées du côté du Parc des Princes. Une arrivée dans la capitale permise notamment grâce à Thiago Silva, idole du défenseur brésilien.

À 19 ans, Marquinhos a pris la direction du PSG après une année en Europe passée du côté de l’AS Rome. Un moyen pour le défenseur brésilien de prendre part à un projet plus attractif, mais également de rejoindre l’une de ses idoles, Thiago Silva. Alors qu’il vient de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club, le capitaine parisien a souligné auprès du Parisien l’importance de son compatriote dans sa signature.

« Il a été une source de motivation dans ma signature à Paris »

Interrogé par des personnes qui ont compté durant son passage au PSG mais également dans sa vie, Marquinhos a notamment reçu un message de Thiago Silva, souhaitant en savoir plus sur l’admiration que lui portait son ancien coéquipier. « Ta maman m’a dit un jour que tu rêvais de jouer avec moi. C’était la vérité ou c’était du bluff ? », a demandé l’ancien capitaine parisien, de quoi susciter l’émotion du numéro 5. « (Les larmes aux yeux) Alors, lui… Qu’est-ce que je vais dire ? (Il essuie ses yeux embués) Thiago, c’est quelque chose qui… (Il s’arrête plusieurs secondes, pris par l’émotion) Ce sont des larmes de fierté, surtout. C’est dur de parler. (Des sanglots dans la voix). Quand on commence le foot, on débute par des rêves, des objectifs, on souhaite accomplir des choses. Et quand j’avais 15,16 ans, je voyais Thiago à la télévision. J’étais un jeune joueur qui rêvait de devenir professionnel, qui voulait aider sa famille. C’était un rêve de jouer avec lui. C’était un modèle, une idole pour moi car j’appréciais sa manière de jouer, même si je ne le connaissais pas personnellement. Quand j’ai eu l’opportunité de signer au PSG, pff, je n’ai même pas réfléchi car il y avait Thiago. Il a été une source de motivation dans ma signature à Paris », admet Marquinhos.

« Aujourd’hui c’est un ami et c’est ma plus grande fierté »