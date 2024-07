Mercato : Il déballe les coulisses de son transfert à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il aurait pu disputer la Ligue des champions avec Brest, Lilian Brassier a décidé de s’en aller pour prendre la direction de l’OM, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Un choix motivé par les conseils de son ancien coéquipier Hugo Magnetti, mais également par la présence de Roberto De Zerbi sur le banc de Marseille.

« Il était dans les priorités du club, de manière indépendante au coach. » En conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria s’est félicité de l’arrivée de Lilian Brassier, érigé au rang de priorité par l’OM. Présent aux côtés du président marseillais, le défenseur âgé de 24 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Marseille, lui aurait pourtant pu disputer la Ligue des champions à Brest.

« Magnetti m'a dit que j'y jouerais bien, que c'est vraiment un club fait pour moi »

« Au moment où j'ai commencé à échanger avec l'Olympique de Marseille, je lui en ai parlé un peu, je lui ai décrit comment ça se passait, la ville, le club et tout. Hugo Magnetti m'a dit que j'y jouerais bien, que c'est vraiment un club fait pour moi. Franchement, avec ma façon de jouer ou même mentalement, il m'a dit que cela correspondrait parfaitement. Et petit à petit, j'ai commencé à y prendre goût et voilà, finalement, cela a abouti », a expliqué Lilian Brassier.

« Le choix de ce coach a également beaucoup influencé ma décision »

La présence de Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM a également été déterminante dans son choix : « Clairement, c'est le projet. Vous savez, une carrière ça se construit. Donc j'estime avoir fait le bon choix. Mehdi m'a beaucoup parlé au téléphone, et j'ai aussi eu le président Pablo. Le choix de ce coach a également beaucoup influencé ma décision, je ne vais pas mentir. Je me suis vu dans ce projet à long terme », a ajouté Lilian Brassier.