Mercato : Il allait régaler Mbappé, le PSG s’est totalement planté

Dans le cadre du mercato estival de 2022, Leonardo travaillait sur le recrutement d’Ousmane Dembélé dont le contrat au FC Barcelone arrivait alors à expiration. Kylian Mbappé aurait validé sa venue, mais le licenciement de Leonardo aurait fait capoter l’opération pour le PSG.

Alors qu’il était derrière notamment les venues de Lionel Messi, de Gianluigi Donnarumma, de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi, Leonardo n’a pas été conservé par le PSG. En fin de saison dernière, et alors que l’ex-directeur sportif parisien semblait travailler sur un dossier chaud pour boucler l’arrivée d’un nouvel agent libre, le Brésilien a été remercié.

Le PSG a viré Leonardo et a enterré un souhait de Mbappé par la même occasion

Et ce limogeage, qui a engendré la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG, a à la fois comblé Kylian Mbappé et embêté l’international français. Proche d’Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG aurait vu d’un bon oeil la venue de l’ailier du FC Barcelone. Mais finalement, ce dernier a prolongé son contrat au Barça jusqu’en 2024.

Mbappé au cœur d'une attaque de feu ? Le PSG peut trembler https://t.co/Et9OFWhEnR pic.twitter.com/Cf72nSIYV7 — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Dembélé était chaud pour le PSG avant que Leonardo soit limogé