Mercato : Guardiola panique à cause d’une star du PSG !

Depuis plusieurs semaines déjà, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG pose question. En fin de contrat en juin 2026, le portier italien n’est toujours pas parvenu à un accord avec le club parisien pour une prolongation. A en croire la presse portugaise, son avenir flou inquiète Pep Guardiola et Manchester City, qui veulent recruter Diogo Costa (FC Porto). Explications.

Donnarumma n’a toujours pas prolongé au PSG

Auteur d’une grosse saison dans les buts du PSG, Donnarumma et son clan ont rappelé plus d’une fois que la volonté du numéro 99 était de poursuivre sa carrière à Paris. Néanmoins, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties, et les rumeurs d’une arrivée d’un nouveau gardien ont repris de bon train. A en croire les dernières révélations de Maisfutebol, l’incertitude autour de l’avenir de Donnarumma poserait problème du côté de… Manchester City !