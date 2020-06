Foot - Mercato

Mercato : Thiago Alcantara vers un gros club anglais ?

Publié le 24 juin 2020 à 9h20 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2020 à 9h24

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2021, Thiago Alcantara pourrait quitter le club bavarois cet été. Le milieu espagnol aurait des envies de départ et souhaiterait rejoindre un cador anglais...

Tout proche de prolonger son engagement avec le Bayern Munich il y a un peu plus d’un mois, Thiago Alcantara aurait complètement retourné sa veste et pris un tout autre chemin. Contractuellement lié à l’actuel champion de Bundesliga jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain espagnol pourrait effectivement quitter le club allemand dès cet été. Après avoir tout gagné en Allemagne sous les couleur rouge et blanche depuis son arrivée en 2013, l’ancien joueur du FC Barcelone semble avoir des envies d’ailleurs et selon les informations de Sport BILD , son avenir pourrait s’écrire en Premier League. Thiago Alcantara souhaiterait rejoindre Liverpool dans les prochaines semaines. Le journaliste allemand indique tout de même que ce ne sont pour le moment que des rumeurs venues de l’équipe. Affaire à suivre...