Mercato : Grande nouvelle pour le PSG, Neymar va halluciner

Thomas Bourseau

Le projet sportif du PSG pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochaines semaines avec la nomination d’un nouvel entraîneur. Neymar aurait à coeur de voir le PSG attribuer le rôle à Luis Enrique. L’Espagnol s’éloignerait de son côté de Chelsea.

En marge du prochain mercato estival et de l’après-sacre du PSG avec un onzième titre de champion de France qui ferait du club parisien le plus titré de l’hexagone en championnat, le Paris Saint-Germain devrait remercier Christophe Galtier une année avant l’expiration de son contrat. Selon L’Équipe , le technicien français devrait au plus tard être limogé cet été. Pour ce qui relève de sa succession, plusieurs pistes semblent avoir été activées et l’option Luis Enrique serait à l’étude.

Neymar militerait pour Luis Enrique au PSG

Bien qu’il soit annoncé sur le départ comme l’été dernier, Neymar n’a nullement l’intention d’aller voir ailleurs d’après The Athletic. D’ailleurs, selon l’éditorialiste Daniel Riolo, le Brésilien aurait à coeur de voir son ancien entraîneur connu au FC Barcelone, à savoir Luis Enrique, être nommé coach du PSG. « Galtier tient bon parce qu’il n’y a pas de remplaçant. D’ailleurs il faut qu’ils fassent attention parce que dans les remplaçants potentiels, des mecs vont se recaser. Si Zidane dit encore non… On sait qu’il y avait une piste Motta. L’Inter va très probablement remplacer Simone Inzaghi et Motta est dans la liste. Neymar s’il reste va mettre la pression pour avoir Luis Enrique, parce qu’il le connaît ».

Il réclame une révolution au PSG, Neymar impliqué https://t.co/UhZtUFxZtM pic.twitter.com/MFBhBt1ped — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Entre Luis Enrique et Chelsea, ce serait terminé