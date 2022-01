Foot - Mercato

Mercato : Gérard Lopez prépare un coup à Bordeaux…

Publié le 18 janvier 2022 à 14h27 par La rédaction

Malgré la situation financière particulièrement délicate des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez prévoit une arrivée sous la forme d’un prêt cet hiver.