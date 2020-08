Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato : Gasset justifie son arrivée à Bordeaux !

Publié le 21 août 2020 à 15h10 par T.M.

Parti de l’ASSE l’été dernier, Jean-Louis Gasset est donc revenu aux affaires en s’engageant avec Bordeaux. Un choix justifié par le principal intéressé.