Mercato : Galtier prêt à souffler un joueur à l’OM ?

Axel Cornic

Pablo Longoria pourrait faire son mercato en Italie, avec plusieurs pistes déjà évoquées. C’est le cas avec Luis Alberto, qui souhaite être libéré du contrat qui le lie à la Lazio et qui pourrait donc rejoindre l’Olympique de Marseille gratuitement. Mais du côté du Qatar, Christophe Galtier préparerait un mauvais coup…

C’est une situation assez étrange. Alors qu’il a prolongé il y a seulement quelques mois, Luis Alberto a fait une sortie remarquée sur DAZN en avril dernier, demandant publiquement à son club de le libérer de son contrat. Cela n’a pas échappé à Pablo Longoria, qui souhaiterait en profiter pour boucler une très jolie recrue à l’OM…

OM - McCourt : Coup dur pour Pablo Longoria ? https://t.co/lPp8kKZVZS pic.twitter.com/wv5Q6q9tDv — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Nous n’allons certainement pas le donner gratuitement »

Mais évidemment, cette sortie n’a pas du tout plu à son club et surtout à son président, qui a encore une fois lancé un avertissement à Luis Alberto tout récemment. « Il a un contrat de 4 ans, s’il veut partir qu’il ramène l’argent que nous voulons » a déclaré Claudio Lotito, d’après Il Messaggero . « Nous n’allons certainement pas le donner gratuitement comme il l’a réclame publiquement. Une société cotée en bourse pourrait demander des dommages-intérêts pour cela ».

Al Duhail veut doubler l’OM