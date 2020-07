Foot - Mercato

Mercato : Franck Ribéry se prononce sur son avenir !

Publié le 22 juillet 2020 à 12h43 par G.d.S.S. mis à jour le 22 juillet 2020 à 12h44

Malgré ses récentes mésaventures avec notamment l’histoire de son cambriolage, Franck Ribéry entend bien poursuivre l’aventure avec la Fiorentina.