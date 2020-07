Foot - Mercato

Mercato : Franck Ribéry lève les doutes sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2020 à 10h27 par La rédaction mis à jour le 10 juillet 2020 à 10h28

Alors que suite à son cambriolage Franck Ribéry avait laissé entendre qu’il pourrait quitter la Fiorentina, l’ancien marseillais devrait finalement rester en Toscane.