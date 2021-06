Foot - Mercato

Mercato : FFF, entraîneur… Deschamps se lâche sur son avenir !

Publié le 5 juin 2021 à 20h50 par La rédaction

Sous contrat avec la Fédération française de football en tant que sélectionneur, Didier Deschamps ne se voit pas prendre la succession de Noël Le Graët ni retourner sur un banc de touche. Une prolongation est même envisagée.