Mercato - FC Nantes : «Sur le départ», la grande annonce de Kombouaré

Cet hiver, Antoine Kombouaré espère avoir des recrues, notamment dans le secteur offensif. L’entraîneur du FC Nantes attend un attaquant pour pallier les blessures, mais aussi le probable départ de Mostafa Mohamed. Aujourd’hui chez les Canaris, l’Egyptien pourrait ne pas s’éterniser. A condition de trouver preneur.

Face à l’ASSE, Antoine Kombouaré avait décidé de se priver de Mostafa Mohamed. Une grande décision de la part de l’entraîneur du FC Nantes qui ne serait pas anodine. L’Egyptien serait ainsi un peu invité à se trouver un nouveau club lors de ce mercato hivernal. Le divorce entre les Canaris et Mohamed serait donc imminent.

Mohamed sur le départ !

Joueur du FC Nantes depuis l’été 2022, Mostafa Mohamed verrait son aventure toucher à sa fin. Un départ à l’occasion de ce mercato d’hiver est d’actualité comme l’a expliqué Antoine Kombouaré pour DAZN. L’entraîneur des Canaris a ainsi confié : « Depuis cet été même le mercato d’hiver de la saison dernière, il est sur le départ. Cet été, il était prêt pour partir, mais il n’a pas trouvé les clubs qu’il souhaitait ».

« On discute fort »

« Et puis là, depuis le début du mercato, même avant, on discute fort pour que lui puisse trouver un endroit où il puisse s’épanouir, un entraîneur qui le fasse jouer. Mais il ne trouve pas donc il est là », a ajouté Kombouaré sur Mostafa Mohamed.

Et tandis que l'entraîneur du FC Nantes ne compte donc plus sur l'Egyptien, il espère en parallèle l'arrivée d'un nouvel attaquant. « En attaque, j’ai perdu Ganago, qui est parti en MLS, et il y a Kadewere qui est encore blessé pour 5-6 semaines. Je n’ai plus qu’Abline comme attaquant, Simon et Mostafa qui est en difficulté. Des cibles en France ou à l’étranger ? Peu importe. Il faut au moins un attaquant », a fait savoir Kombouaré.