Mercato - FC Nantes : Kombouaré aurait bouclé une opération à 8,5M€ !

Publié le 23 juin 2021 à 14h45 par La rédaction mis à jour le 23 juin 2021 à 14h56

Pour lancer son mercato, le FC Nantes devrait boucler l’arrivée de Wylan Cyprien. Un accord aurait été trouvé pour un prêt assorti d’une option d’achat à 8,5M€.

La saison dernière, le FC Nantes a dû attendre les barrages pour assurer son maintien. Un épisode 2020-2021 plus que compliqué qui s’est terminé par des tensions entre les supporters et le président Waldemar Kita. Mais chaque saison est différente et Antoine Kombouaré compte bien relancer la machine. Et pour marquer le coup, sa première recrue devrait arriver d’ici peu.

Un accord trouvé pour Wylan Cyprien

La rumeur avait fait parler d’elle. Après avoir quitté Nice pour Parme à la fin de l’année 2020, Wylan Cyprien serait sur le point de revenir en Ligue 1 au FC Nantes. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’ancien Aiglon devrait être prêté une année chez les Canaris avec une option d’achat fixée à 8,5M€. Un retour en France après seulement une demi-saison en Serie A. Avec la descente de Parme à l’échelon inférieur, Wylan Cyprien pourrait revenir dans le championnat où il s’est révélé avec Lens.