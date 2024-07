Mercato - FC Nantes : Kombouaré appelle un attaquant pour son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bouclé l'arrivée de Matthis Abline, le FC Nantes compte encore renforcer son secteur offensif et s'intéresserait notamment à Ludovic Ajorque. En conférence de presse, Antoine Kombouaré a d'ailleurs confirmé son intérêt pour l'ancien attaquant de Strasbourg, révélant même qu'il l'avait appelé un peu plus tôt cet été.

Maintenu in extremis en Ligue 1 la saison dernière, le FC Nantes compte bien repartir sur de nouvelles bases, et cela passera par un mercato réussi. Waldemar Kita a déjà fait un premier gros effort en lâchant 10M€ pour le transfert définitif de Matthis Abline. Mais Antoine Kombouaré en veut plus et souhaite désormais voir débarquer Ludovic Ajorque. Le Kanak a d'ailleurs confirmé avoir contacté l'ancien strasbourgeois.

Kombouaré confirme pour Ajorque

« Je vais être honnête avec vous. Pendant la période de vacances, on a eu des vacances studieuses. Il fait partie des joueurs que j’ai appelés. On a contacté pas mal de joueurs pour voir s’ils souhaitaient nous rejoindre », lance le coach nantais en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Il fait partie des joueurs que j’ai appelés»

« Y en a certains avec lesquels ça a tout de suite matché, mais encore une fois, il faut voir les données économiques. Est-ce que c’est faisable ou non, mais oui, il fait partie des joueurs qui pourraient intéresser le FC Nantes », ajoute Antoine Kombouaré.