Mercato - FC Nantes : Deux transferts se confirment, Kombouaré tient son duo de choc

Après une saison décevante, le FC Nantes compte réaliser un gros mercato afin de se relancer. Revenu en fin de saison, Antoine Kombouaré espère ainsi récupérer plusieurs joueurs pour renforcer son effectif, et cela pourrait commencer par le recrutement de deux attaquants à savoir Matthis Abline et Ludovic Ajorque qui pourraient former un duo très complémentaire sur le front de l'attaque des Canaris.

Grâce au retour d'Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes, les Canaris ont réussi à se maintenir en Ligue 1 en fin de saison. Cependant, afin de ne pas revivre un tel exercice, le club présidé Waldemar Kita devrait s'activer sur le mercato afin de renforcer l'effectif nantais. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà et il semblerait que le FC Nantes ait d'abord l'intention de densifier son secteur offensif qui pourrait bien avoir très fière allure la saison prochaine.

Le FC Nantes programme deux gros transferts https://t.co/NfCkBJZbsV pic.twitter.com/5iNRGkE4xV — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

C'est bouclé pour Matthis Abline ?

Rapidement érigé en priorité, le transfert définitif de Matthis Abline prend forme. Et pour cause, Antoine Kombouaré a relancé l'attaquant prêté par le Stade Rennais. Peu utilisé par Jocelyn Gourvennec, Abline a retrouvé du temps de jeu sous les ordres du Kanak, au point de devenir un acteur majeur du maintien du FC Nantes. Titulaire lors de sept des huit dernières journées de Ligue 1, l'attaquant de 21 ans a inscrit 4 buts sur cette période. Et selon les informations du Parisien , Matthis Abline va rester à Nantes où il signera un contrat de 4 ans. Un transfert qui avoisinerait les 10M€.

Ludovic Ajorque également en approche !