Mercato - FC Nantes : Il planifie son transfert, sa destination dévoilée

Thibault Morlain

Milieu de terrain du FC Nantes, Pedro Chirivella évolue avec les Canaris depuis 2020. Débarqué en provenance de Liverpool, l'Espagnol est pleinement épanoui sur les bords de la Loire. Pour autant, alors que Chirivella est sous contrat jusqu'en 2026, il pense déjà à son avenir. Et le joueur du FC Nantes a déjà une idée de son prochain transfert, ne se cachant clairement pas sur ce sujet.

Alors que le FC Nantes a bouclé le cas Moses Simon en prolongeant l'attaquant nigérian, l'avenir d'un autre cadre des Canaris est toujours incertain. A 26 ans, Pedro Chirivella est l'un des patrons au milieu de terrain à Nantes. Tout va très bien pour celui qui est sous contrat jusqu'en 2026, mais il semble y avoir un petit goût d'inachevé et cela pourrait impacter son avenir...

Mercato - FC Nantes : Il sort du silence après sa signature https://t.co/ATPu8FM7dS pic.twitter.com/mNY2WeZqX2 — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« A un moment donné, j'aurai envie de rentrer dans mon pays »

Si Pedro Chirivella se sent bien au FC Nantes, l'Espagne lui manque. Alors que tout avait commencé à Valence pour lui, le milieu de terrain s'y verrait bien à l'avenir. Pour Free Ligue 1 , Chirivella avait alors confié : « Je suis Espagnol, mais personne ne m’a vu jouer en Espagne. Tout le monde sait, le coach aussi, qu’à un moment donné j’aurai envie de rentrer dans mon pays. C’est naturel ».



Quelques jours plus tard, c'est pour Superdeporte que le joueur du FC Nantes avait fait part de ses intentions pour son avenir : « C’est vrai que Nantes sait qu’à un moment je reviendrai en Espagne. Je suis parti depuis dix ans et je suis sûr que je reviendrai. A Valence ? Pourquoi pas. Je passe mes vacances là-bas, j’ai des amis dans le club comme Sergi (Canos) (…) Quand nous étions tous les deux à Liverpool, je me souviens quand nous étions chez lui ou chez moi le dimanche pour regarder la Liga, en commentant toujours les matchs de Valence ».

« Un championnat qui m'irait très bien »