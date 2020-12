Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : «Domenech ? C'est surréaliste»

Publié le 27 décembre 2020 à 12h07 par La rédaction

Tout juste intronisé au poste d'entraîneur du FC Nantes, Raymond Domenech ne manque pas de se faire vivement critiquer notamment pas les anciens du club. C'est le cas de Nicolas Savinaud.