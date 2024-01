Mercato - FC Nantes : Deux joueurs débarquent et annoncent du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer avec d'écarter la menace d'une relégation le plus rapidement possible, le FC Nantes a déjà annoncé l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Afin de compenser les départs à la CAN de Mostafa Mohamed et de Moses Simon, ce sont Tino Kadewere et Bénie Traoré qui ont débarqué sous la forme d'un prêt. Et les deux attaquants ne cachent pas leur satisfaction d'avoir rejoint les Canaris.

Déjà privé d'Ignatius Ganago, blessé, le FC Nantes doit également faire face aux départs de Mostafa Mohamed et de Moses Simon qui disputeront la CAN avec l'Egypte et le Nigéria. Par conséquent, Jocelyn Gourvennec attendait des renforts offensifs avec impatience, et cela n'a pas trainé puisque les Canaris ont obtenu les prêts de Bénie Traoré, en provenance de Sheffield United, et de l'attaquant de l'OL Tino Kadewere. Ce dernier ne cache d'ailleurs pas sa joie après sa signature.

Mercato - FC Nantes : Un attaquant de l’OL arrive ! https://t.co/zk4oX3yely pic.twitter.com/AF20g7zNkb — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Kadewere s'enflamme pour son arrivée à Nantes

« Je suis fier et vraiment content d'être là, à Nantes. C'est une nouvelle année, un nouveau défi et on va attaquer avec de grandes ambitions. L'idée, c'est de tout donner pour aider l'équipe. Je tiens à remercier le Club pour la confiance accordée. Je connais bien le Stade de La Beaujoire, un endroit que je kiffe beaucoup (sourire). Il y a une superbe ambiance et je suis impatient d'évoluer devant les supporters nantais ! », lance l'ex-attaquant lyonnais sur le site du FC Nantes, avant que son nouveau coéquipier Bénie Traoré ne s'enflamme aussi pour sa signature.

«Je suis vraiment content d'être ici»