Mercato - FC Nantes : Blas en dit plus sur son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 15h32 par La rédaction mis à jour le 4 mai 2022 à 15h34

Très performant avec le FC Nantes cette saison, Ludovic Blas a réagi aux informations sur un éventuel départ transfert lors du prochain mercato.