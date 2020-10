Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Trois pistes surprenantes activées par le Barça ?

Publié le 16 octobre 2020 à 16h00 par La rédaction

Après s’être attaché les services de Sergino Dest cet été, le FC Barcelone souhaiterait s’attaquer à la MLS et surveilleraient la situation de plusieurs pépites américaines.

Depuis quelques années, le nombre de jeunes joueurs de MLS à s’exporter en Europe ne cesse d’augmenter. De Giovanni Reyna à Dortmund à Alphonso Davies au Bayern Munich en passant par Weston McKennie à la Juventus de Turin, nombreux sont les jeunes promesses nord-américaines à se révéler aux yeux du monde entier. Le FC Barcelone compte également plusieurs jeunes promesses du football américain dans ses rangs, entre la nouvelle recrue Sergino Dest et les jeunes de la Masia, à l’image de Konrad de la Fuente. Toutefois, le FC Barcelone souhaiteraient pas s’arrêter là et songeraient à s'attaquer à la MLS en s’attachant les services de trois jeunes promesses du championnat américain.

Barcelone prêt à passer à l’action pour trois pépites américaines