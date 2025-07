Mercato : Fake news annoncée au PSG ?

Si on attend toujours que le Paris Saint-Germain signe un gros transferts, ça s’agite sur le front des départs avec un premier indésirable qui devrait faire ses valises. Milan Skriniar ne devrait en effet plus évoluer sous les couleurs du club parisien, puisqu’il serait tout proche de s’engager avec Fenerbahçe, club où il était prêté depuis janvier dernier.

Si la victoire en Ligue des Champions est un énorme coup, tout n’a pas été parfait dans le travail de Luis Campos ces dernières années. Les erreurs de casting on été nombreuses et on y retrouve notamment Milan Skriniar. Annoncé comme le nouveau patron de la défense du PSG aux côtés de Marquinhos, l’international slovaque n’a jamais convaincu Luis Enrique et est poussé vers la sortie.