L'OM va craquer, un transfert historique est imminent !

Si l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM est imminente, Pablo Longoria négocie également pour un autre attaquant en ce moment. Marseille souhaiterait mettre la main sur Igor Paixão du Feyenoord Rotterdam et un accord serait même tout proche d’être trouvé. Le club phocéen pourrait débourser jusqu’à 35M€, ce qui serait alors le plus gros transfert de son histoire.

Paixão à l’OM pour 35M€ ?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Pablo Longoria tente de boucler l’opération Igor Paixão et, d’après les informations du journal italien Il Messaggero, le président marseillais toucherait enfin au but. L’OM serait très proche de trouver un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour un montant de 30M€ plus 5M€ de bonus. Si cela se concrétise, le Brésilien deviendrait alors le plus gros transfert de l’histoire de Marseille.