Mercato : En galère, il va se relancer loin du PSG ?

Thomas Bourseau

Un temps incontournable au PSG, Juan Bernat tombe petit à petit dans l’anonymat. Au Benfica Lisbonne, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison, le latéral gauche de 31 ans s’est raté. Le Betis Séville aimerait le recruter sous la forme d’un prêt et son profil serait particulièrement apprécié. Explications.

Elle est loin l’époque où Juan Bernat avait la cote au PSG. Depuis sa blessure au ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre 2020, le latéral gauche espagnol de 31 ans n’est plus indispensable pour le Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le club de la capitale a recruté Nuno Mendes à l’été 2021, qui est rapidement devenu titulaire indiscutable dans le onze de départ du champion de France.

La saison de Bernat est un échec au Benfica Lisbonne

Juan Bernat s’est pour sa part envolé au Benfica Lisbonne l’été dernier par le biais d’un prêt, mais n’a joué que six petits matchs cette saison au cours de laquelle il a été opéré du pubis en février dernier. Une mauvaise opération pour le pensionnaire de Liga Portugal Betclic qui aurait tout de même déboursé 2,75M€ pour Bernat d’après A Bola , à savoir la moitié du salaire annuel du joueur toujours contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025.

Juan Bernat vers le Betis Séville ?