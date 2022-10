Foot - Mercato

Mercato : En galère à Manchester, Ronaldo a pris une grande décision

Publié le 10 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Voilà une situation sportive bien délicate et inédite pour Cristiano Ronaldo. D’habitude indiscutable dans le onze de départ, le Portugais ne l’est pas sous Erik Ten Hag à Manchester United, mais ne laisserait pas cette situation entacher son engagement. Pour ce qui est de son avenir, tout serait possible en janvier.

Cristiano Ronaldo est en pleine tourmente à Manchester United. En effet, depuis quelque temps, le statut de l’international portugais semble avoir changé et il n’est plus un titulaire indiscutable sous Erik Ten Hag après avoir fait des pieds et des mains pour quitter Manchester United lors du mercato estival. Cependant, dimanche soir lors de la victoire des Red Devils face à Everton (2-1), Ronaldo est parvenu à inscrire son 700ème but en club en carrière.

Quelle destination pour Cristiano Ronaldo ?

De quoi lui donner le sourire alors qu’il traverse une période sportive particulièrement délicate. Dernièrement, il a été question d’un départ dès le mois de janvier pour Cristiano Ronaldo. Plusieurs destinations se présenteraient à lui, que ce soit Galatasaray, la Major League Soccer ou encore le PSG selon The Sun dans le cadre du remplacement de Lionel Messi si l’Argentin venait à quitter le club libre de tout contrat à la fin de la saison.

Mercato : Dénouement imminent pour le feuilleton Cristiano Ronaldo ? https://t.co/nzBIpwo4oL pic.twitter.com/X1CzkOYQCZ — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Pas de décision imminente pour Ronaldo, tout est possible