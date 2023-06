 Mercato : En état de grâce, une star répond au PSG

Thomas Bourseau

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes samedi dernier, jour de finale de Ligue des champions et de sacre pour Manchester City et Ilkay Gündogan. Un départ de l’Allemand au PSG ou au FC Barcelone ? Il laisse planer le doute.

Ilkay Gündogan a fini la saison en beauté. Éliminé dès la phase de groupe du Mondial avec la sélection allemande, le capitaine de Manchester City s’est bien rattrapé en club en réalisant un triplé historique que personne n’avait fait en Angleterre depuis Manchester United en 1999.

Le Barça ou le PSG ? Gündogan n’a pas décidé

Samedi soir, grâce au sacre de Manchester City face à l’Inter en finale de la Ligue des champions (1-0), les Skyblues sont parvenus à boucler la boucle après la FA Cup et la Premier League. Comme affirmé par L’Équipe la semaine dernière, le profil d’Ilkay Gündogan plairait au PSG bien que le club parisien sache pertinemment que sa préférence se porterait sur le FC Barcelone. En fin de contrat le 30 juin prochain, Gündogan a cependant affirmé n’avoir pris aucune décision à ce jour concernant son avenir.

«Je ne sais pas encore à 100 %»