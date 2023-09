Mercato : En direct, il dévoile le problème du PSG

Thomas Bourseau

En ce mercato estival, le PSG s’est montré relativement actif, que ce soit au niveau du conseiller football Luis Campos ou bien le président Nasser Al-Khelaïfi. En attestent la dizaine de recrues bouclées par le secteur sportif du Paris Saint-Germain. Mais pour Christophe Dugarry, le club s’est bien renforcé offensivement, au contraire des autres secteurs de jeu.

Le PSG a tout changé en l’espace d’une année et du discours tenu par le président Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022 pour Le Parisien qui affirmait compter mettre un terme à l’ère du bling-bling et des paillettes au Paris Saint-Germain. Un an plus tard, le visage du PSG a bien changé et la philosophie de recrutement du club parisien l’a démontré cet été.

Pour Dugarry, l’attitude est bonne au PSG

Plus de dix recrues ont été enregistrées dans plusieurs secteurs du jeu. Et notamment en attaque avec les arrivées de Gonçalo Ramos, d’Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola pour ne citer qu’eux. Le changement de politique va apporter une certaine sérénité et unité au PSG selon Christophe Dugarry. « Chaque année, il n’y a qu’une équipe qui gagne la Ligue des champions, donc il y a forcément beaucoup de déçus qui sont pourtant calibrés pour gagner cette Ligue des champions. Donc il y a beaucoup de déception. Mais la déception sera beaucoup moins importante si l’attitude des joueurs est irréprochable. Et j’ai l’impression qu’il y a des joueurs qui sont dans cet état d’esprit là ».

«Il y a beaucoup d’attaquants, mais ce n’est pas assez solide au milieu et derrière pour le moment»