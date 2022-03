Foot - Mercato

Mercato : Dortmund va perdre gros en plus d’Erling Haaland !

Publié le 8 mars 2022 à 12h11 par G.d.S.S. mis à jour le 8 mars 2022 à 12h15

Alors que le départ d’Erling Haaland en fin de saison ne fait plus vraiment de doute, un autre buteur du Borussia Dortmund devrait également suivre : le prometteur Youssoufa Moukoko.