Mercato : Direction l’Arabie Saoudite pour la star de l’OL ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, Alexandre Lacazette a jeté le flou sur son avenir samedi soir, après la défaite face au PSG en finale de la Coupe de France. Le capitaine de l’OL a laissé entendre qu’il pourrait ne plus être à Lyon la saison prochaine. Justement, un club saoudien serait intéressé à l'idée de le recruter.

Très mal partie, la saison de l’OL s’est finalement bien terminée. Sixièmes de Ligue 1 et donc qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue Europa, les Gones sont même allés jusqu’en finale de la Coupe de France, qu’ils ont perdu face au PSG. Et Alexandre Lacazette a été un des grands artisans de la bonne deuxième partie de saison lyonnaise.

Mercato - FC Nantes : Un transfert en Arabie Saoudite après la polémique ? https://t.co/qRRyHvONOl pic.twitter.com/N4YRtSjBn9 — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

Vers un départ de Lacazette ?

L’attaquant âgé de 32 ans a terminé à la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 (19), derrière Kylian Mbappé (27). Mais alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2025, Alexandre Lacazette pourrait ne plus être un joueur de l’OL la saison prochaine.

Al-Shabab intéressé par Lacazette