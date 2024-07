Mercato : Des cadres poussés vers la sortie, l’OM se justifie

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’ici à la fermeture du marché des transferts, l’OM veut trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs considérés jusque-là comme des cadres, à l’image de Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Le club marseillais veut baisser sa masse salariale mais également se séparer de joueurs dont le contrat arrive à son terme l’année prochaine.

Tous les joueurs de l’OM n’ont pas le bonheur de découvrir la méthode Roberto De Zerbi. S’ils effectuent le début de l’entraînement avec le reste du groupe, plusieurs joueurs sont écartés au moment de travailler tactiquement. Comme indiqué par Le Parisien, c’est le cas de Samuel Gigot (30 ans), Jordan Veretout (31 ans), Chancel Mbemba (29 ans) et Pau Lopez (29 ans), voire Geoffrey Kondogbia (31 ans) et Ismaïla Sarr (26 ans).

Clauss le prochain à s’en aller ?

Des joueurs qui ont été informés par Roberto De Zerbi qu’il ne comptait pas sur eux la saison prochaine. Selon Le Parisien, l’OM ne s’opposera pas aux départs d’Azzedine Ounahi (24 ans) et Ulisses Garcia (28 ans) en cas d’offre satisfaisante, tandis que Jonathan Clauss est proche de retrouver Franck Haise à l’OGC Nice. Un accord a été trouvé avec l’OM pour le transfert de l’international français (13 sélections), qui devrait se situer entre 5 et 6M€.

« On ne veut pas se retrouver dans la situation où un joueur n’a plus la tête à l’OM en janvier »

Si l’OM souhaite s’en séparer, c’est d’abord dans l’optique de réduire considérablement sa masse salariale, mais également se séparer de joueurs dont le contrat arrive à son terme l’année prochaine. Ce qui est le cas de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout. « Le club et le coach partent sur un projet de trois ans, donc les éléments en fin de contrat le 30 juin prochain sont invités à partir. On ne veut pas se retrouver dans la situation où un joueur n’a plus la tête à l’OM en janvier alors que le club est en phase d’atteindre une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions », a indiqué un dirigeant influent de l’OM au Parisien.