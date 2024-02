Mercato de folie au PSG, Luis Enrique adore

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG n’a pas chômé sur le mercato, recrutant pas moins de 11 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif. Luis Enrique, qui effectue un large turnover à chaque match, et même pendant les rencontres, ne peut que se satisfaire de posséder un tel effectif.

Lors du précédent mercato estival, les départs de Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti, ont permis au PSG de se renforcer massivement en recrutant à tous les postes. 11 nouveaux joueurs sont arrivés. Et Luis Enrique, qui a effectué de nombreux changements contre Rennes dimanche, se réjouit de posséder un tel effectif.

Luis Enrique adore son effectif

« C’est très facile également. Nous disputons plusieurs compétitions qui font toutes partie de nos objectifs avant la fin de saison. Mon intention est de ne gâcher aucune une minute. Chaque minute compte. Chaque titulaire du PSG doit penser que c’est une grande chance et opportunité de jouer. Je veux de la compétitivité au maximum. Quand tu portes ce maillot, je veux le maximum. Aujourd’hui, je l’ai eu. Je veux voir ça chez tous mes joueurs. Quand je vais en voir un qui n’a pas le niveau adéquat, je vais le changer et faire entrer un autre grâce à l’effectif très complet dont je dispose », lance l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«J’ai la chance d’avoir à disposition 25 joueurs de très haut niveau»