Mercato : Cristiano Ronaldo veut recruter une star, elle va rejoindre Messi !

Désormais à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo n’hésite pas à conseiller ses richissimes dirigeants saoudiens concernant le futur recrutement de stars. Et si la légende portugaise aurait récemment recommandé le recrutement de Kevin De Bruyne, le meneur de jeu belge se dirigerait davantage vers une signature en MLS, où évolue un certain Lionel Messi.

Considérés par beaucoup comme les plus grands joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux délaissés les pelouses européennes qu’ils ont tant martyrisé. Évoluant désormais à Al-Nassr et à l’Inter Miami, les deux grands rivaux ne se croiseront probablement plus jamais.

Lionel Messi revit après son calvaire au PSG ! https://t.co/7LKgAadZpO pic.twitter.com/PaeTPh6np2 — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Cristiano Ronaldo souhaiterait le recrutement de Kevin De Bruyne

Continuant à empiler les buts au sein du championnat saoudien, Cristiano Ronaldo occupe également implicitement un poste de dirigeant. Du moins, l’attaquant portugais n’hésite absolument pas à conseiller ses richissimes dirigeants concernant le recrutement d’autres vedettes. Il y a deux semaines, Mundo Deportivo révélait ainsi que CR7 avait personnellement demandé à ses dirigeants d’offrir un beau pactole à Kevin De Bruyne, qui se rapproche d’un départ de Manchester City en fin de saison.

Le Belge pourrait atterrir en MLS

Néanmoins, à en croire les dernières indiscrétions de Give Me Sport, c’est davantage vers la MLS où évolue Lionel Messi que le génie belge, désormais âgé de 33 ans, devrait se diriger. En effet, le média révèle que Kevin De Bruyne privilégie un départ aux États-Unis, alors que le San Diego FC, franchise qui fera son entrée en MLS en 2025, a déjà démarré les conversations afin de le recruter l’été prochain. A suivre...