«Blacklisté par De Zerbi» : C’est déjà terminé pour un joueur de l’OM ?

Jeune défenseur central qui a intégré officiellement l'OM cet été après une saison en prêt, Bamo Meïté n'a fait que 3 apparitions depuis le début de la saison. Le Franco-Ivoirien ne fait pas partie des plans de jeu de Roberto De Zerbi, qui a pu profiter du mercato estival pour bénéficier d'un effectif largement remanié par rapport au dernier exercice.

Prêté par le FC Lorient l'an dernier, Bamo Meïté a disputé 25 matches avec l'OM au cours du dernier exercice, mais Roberto De Zerbi ne semble pas compter sur lui cette saison. L'entraîneur italien se sert rarement du joueur de 22 ans qui pourrait trouver une porte de sortie assez rapidement. Montpellier serait déjà sur le coup pour le prochain mercato hivernal.

OM : Avant le choc, il menace le PSG ! https://t.co/Z2dfJZi7cm pic.twitter.com/DmaOUATRFO — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

De Zerbi pas intéressé par Meïté

Depuis le début de la saison, Bamo Meïté n'a disputé qu'une trentaine de minutes à peine et il n'a plus fait d'apparition sur le terrain depuis le 14 septembre. « Concernant Meïté j’ai l’impression qu’il n’entrera jamais dans les plans de De Zerbi pas par son talent mais par son profil. Je ne comprends pas forcément car je trouve que c’est un joueur qui a un vrai bon potentiel. Je voyais en lui une doublure intéressante pour cette saison, le voir même prendre au fur et mesure une place de titulaire. Mais finalement il est blacklisté par De Zerbi » explique le journaliste Matthias Manteghetti pour une émission de Football Club de Marseille.

Meïté parti cet hiver ?

Cet été, l'OM a réussi à beaucoup recruter mais aussi à faire partir quelques joueurs dont Roberto De Zerbi ne voulait plus. Mais il reste encore le cas de Bamo Meïté à régler et l'affaire pourrait être vite réglée. Toutefois, l'option Montpellier n'est peut-être pas la meilleure. « Partir en prêt à Montpellier alors que Montpellier ne pourra jamais l’acheter, ce n’est pas forcément la meilleur solution. On devrait plutôt lui trouver une porte de sortie tout de suite avec un transfert définitif » rajoute Manteghetti.