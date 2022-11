Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une bombe, un club lui répond pour son transfert

Publié le 15 novembre 2022 à 13h15

Mécontent de sa situation à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots en évoquant son malaise chez les Red Devils dans un entretien accordé à la télévision anglaise. Difficile dans ce contexte d’imaginer le quintuple Ballon d’Or poursuivre sa carrière du côté d’Old Trafford, et plusieurs pistes sont évoquées pour son avenir. Entraîneur du Sporting CP, Ruben Amorim s’est prononcé sur un éventuel retour du Portugais dans son club formateur.

Le point de non-retour a été atteint entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Interrogé par le journaliste Piers Morgan sur Talk TV , le Portugais s’est lâché au moment d’évoquer sa situation chez les Red Devils . « S'ils ont essayé de me forcer à partir ? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je m'en fiche. Les gens doivent entendre la vérité , a expliqué Cristiano Ronaldo. Erik ten Hag ? Je n'ai pas de respect pour lui, parce qu'il ne montre pas de respect envers moi. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi. »

La piste Sporting d’actualité pour Cristiano Ronaldo ?

Difficile dans ce contexte d’imaginer Ronaldo poursuivre sa carrière à Manchester United. Quelques destinations sont évoquées pour lui depuis plusieurs mois, à l’instar du Sporting CP, son club formateur. Ruben Amorim, entraîneur de la formation portugaise, s’est prononcé sur ce dossier dimanche soir.



« Tout le monde l'aime au Sporting »