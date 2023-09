Mercato : Coup dur pour le PSG, son grand projet tombe à l’eau

Thomas Bourseau

Le feuilleton Randal Kolo Muani a connu son lot de rebondissements en une poignée d’heures ce vendredi. Bien qu’un accord ait été trouvé avec le PSG pour un transfert de 90M€ bonus compris pour l’international français avec Francfort, le remplaçant de Kolo Muani n’a pas été trouvé. Le pessimisme règne à Paris.

Le PSG pensait avoir fait le plus dur ce vendredi matin en étant parvenu à enfin se mettre d’accord avec l’Eintracht Francfort sur les modalités du transfert de Randal Kolo Muani. Après avoir été recalé mardi, enclenchant la grève de l’international français mercredi, le PSG a trouvé un terrain d’entente avec Francfort pour un transfert de 75M€ + 15M€ de bonus.

Francfort n’a pas déniché le successeur de Kolo Muani

Cependant, comme Fabrice Hawkins l’a confié sur les ondes de RMC ce vendredi, la condition était claire du point de vue de l’Eintracht Francfort pour laisser filer Randal Kolo Muani : qu’un remplaçant soit trouvé. Néanmoins, la réticence d’Hugo Ekitike de débarquer au sein du club allemand a compliqué l’opération et en l’état, l’a fait capoter. Le journaliste de RMC a profité de sa présence pour l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi pour faire part du pessimisme ambiant au PSG pour le transfert de Randal Kolo Muani.

«À l’heure où on parle tout le monde est pessimiste»