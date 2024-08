Mercato : Coup d’arrêt au PSG, l’offre à 27M€ qui va tout changer !

Thomas Bourseau

Manuel Ugarte (23 ans) ne serait plus le bienvenu au PSG si l’on en croit les informations circulant en dehors de l’hexagone. Manchester United serait toujours intéressé par le profil de l’international uruguayen. Le Paris Saint-Germain escompterait une offre de 70M€. Les Red Devils pourraient bien se servir de Scott McTominay pour parvenir à ses fins et répondre aux exigences économiques du PSG.

Ces derniers temps, le feuilleton Manuel Ugarte anime particulièrement le mercato du PSG en plus de la quête du successeur de Kylian Mbappé et de la signature de Joao Neves (19 ans). Le journaliste Duncan Castles évoquait dernièrement la volonté de Luis Enrique de témoigner du transfert de Manuel Ugarte qui ne l’aurait pas pleinement convaincu la saison dernière. Le plan de l’entraîneur espagnol serait de réinjecter l’argent récolté par sa vente dans le transfert d’un autre milieu de terrain.

Le PSG annonce la couleur à Manchester United pour le transfert d’Ugarte

Toutefois, le PSG refuserait catégoriquement de brader Manuel Ugarte recruté contre un chèque de 60M€ l’été dernier. Pire, la presse étrangère a dernièrement fait part des attentes économiques du PSG, à savoir une offre de 70M€. Un montant sur lequel le Paris Saint-Germain refuserait catégoriquement de s’aligner, le club mancunien privilégiant à l’instant T un prêt avec option d’achat pour l’international uruguayen de 23 ans. Et il se pourrait que Scott McTominay soit la clé de l’opération Ugarte poiur Manchester United.

Manchester United reçoit une offre pour McTominay, la réponse au dossier Ugarte ?

Selon The Manchester Evening News, Fulham aurait dégainé une offre de 27M€ afin de boucler le transfert de Scott McTominay. Les Red Devils ne fermeraient plus la porte au départ du milieu de terrain écossais. Si bien que le pensionnaire de Premier League prendrait actuellement en considération les offres comprises entre 29 et 35M€. Le Fenerbahçe de José Mourinho et Galatasaray regarderaient avec attention la suite des opérations pour McTominay. Le PSG pourrait bien profiter de cette affaire afin de parvenir à ses fins pour le transfert de Manuel Ugarte.